POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in Baucontainer

Steinfurt (ots) - Unbekannte haben sich in dem Zeitraum zwischen Dienstagabend, 17.30 Uhr und Donnerstag (05.07.), 06.45 Uhr, auf einer Baustelle an der Karl-Benz-Straße aufgehalten. Die Täter hebelten die Türen an zwei Baucontainern auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. In einem Container fanden die Diebe den Schlüssel für einen Gabelstapler. Mit dem Gabelstapler fuhren sie gegen die Tür eines weiteren Baucontainers. Es gelang ihnen, die stark deformierte Tür zu öffnen. Aus diesem Container entwendeten sie Kabeltrommeln und Bohrmaschinen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

