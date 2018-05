POL-ST: Nordwalde, Sachbeschädigung

Nordwalde (ots) - Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Montagabend, 18.00 Uhr und Mittwochmorgen (02.05.), 07.00 Uhr, auf dem Gelände der Kardinal-von-Galen Gesamtschule an der Amtmann-Daniel-Straße aufgehalten. Die Unbekannten besprühten mehrere Bereiche der Fassaden mit blauer und roter Sprühfarbe. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit auf dem Schulgelände verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

