POL-ST: Ibbenbüren, zwei Einbrüche

Ibbenbüren (ots) - Einbrecher haben sich in der Nacht zu Donnerstag (03.05.) im südlichen Industriegebiet aufgehalten. An der Gutenbergstraße hebelten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Fahrschule. Im Gebäude hebelten sie gewaltsam weitere Türen auf und gelangten auch in ein angrenzendes Fitnessstudio. In allen Räumlichkeiten suchten die Täter nach Wertgegenständen. Dabei brachen sie Schreibtische, Schränke und Behältnisse auf. Die Sachschäden belaufen sich mehrere Tausend Euro. Soweit bekannt, wurde Bargeld gestohlen. An der Ignatz-Wiemeler-Straße versuchten Unbekannte in die Räume einer Kfz.-Werkstatt einzudringen. Im Bereich der Büroräume versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, warfen sie die Fensterscheibe mit einem Stein ein. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude und verließen den Tatort ohne Beute. In beiden Fällen hat die Polizei die Spuren am Tatort gesichert. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag, etwa zwischen Mitternacht und 06.00 Uhr morgens, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

