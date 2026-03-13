Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 52-Jährige vermisst - mit Foto

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einer 52-jährigen aus Marl um Mithilfe. Die Vermisste wurde letztmalig am 12.03.2026 um 22:00 Uhr von ihrem Sohn in der gemeinsamen Wohnung gesehen. Sie nahm wahrscheinlich den Autoschlüssel ihres Sohnes an sich und entfernte sich mit einem grauen Opel Meriva mit dem amtlichen Kennzeichen RE-AS 4290 in unbekannte Richtung. Die 52-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Ein Foto der Vermissten und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/197837

Wer kann Hinweise zu dem Aufenthaltsort der 52-Jährigen machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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