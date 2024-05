POL-RE: Dorsten: Wer kennt den mutmaßlichen Tankbetrüger?

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag um 16:28 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Flaesheimer Straße/ Recklinghäuser Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine 55-Jährige aus Haltern am See war mit ihrem Auto auf der Flaesheimer Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Recklinghäuser Straße in Richtung Marl ...

