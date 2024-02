Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 10-Jährige an Haltestelle leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Overbergstraße kam es am Mittwoch an einer Haltestelle zu einem Zusammenstoß zwischen einem 10-jährigen Mädchen aus Recklinghausen und einem Linienbus.

Gegen 14:30 Uhr wartete die Recklinghäuserin an der Haltestelle "Antoniusstraße". Als der Bus in die Haltestelle einfuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mädchen und dem Bus. Sie wurde dabei Leichtverletzt. Ein Rettungswagen fuhr die 10-Jährige in ein Krankenhaus. Das Mädchen stand mit etwa 50 weiteren Personen an der Haltestelle.

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt.

Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell