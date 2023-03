Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Datteln: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Schwertfegergasse kam es am Montag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 39-jähriger Recklinghäuser parkte seinen schwarzen Porsche Panamera gegen 19.15 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Zu diesem Zeitpunkt war der Pkw noch unbeschädigt. Als er um 21.35 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die komplette Beifahrerseite verkratzt ist. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Datteln

Ein 49-jähriger Dattelner parkte seinen grauen VW Golf am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz der Netto Filiale an der Castroper Straße. Als er heute Morgen zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung im vorderen Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist vom Unfallort geflüchtet, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Falls Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

