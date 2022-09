POL-RE: Castrop-Rauxel: 88jährige Frau aus Castrop-Rauxel wohlbehalten aufgefunden

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Am Lohweg brachen Unbekannte am Freitag, zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr, in eine Wohnung ein. Sie griffen durch ein auf Kipp stehendes Fenster der Hochparterre- Wohnung und öffneten dieses. Hinweise auf die Einbrecher liegen nicht vor. Sie entkamen mit Schmuck und Bargeld. Haltern am See In der Zeit von 17 Uhr bis 22.20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter am Freitag Zugang zu ...

mehr