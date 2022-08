Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Bad Hönningen (ots)

Am Freitagnachmittag beschädigte der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger ein Verkehrszeichen in der Rudolf-Buse-Straße und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch eine aufmerksame Zeugin erlangte die Linzer Polizei Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, welches im Anschluss im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen von Beamten der Polizeiinspektion in Neuwied gestellt werden konnte. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell