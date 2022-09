Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 54-jähriger Autofahrer aus Haltern am See kam am Mittwochmorgen, gegen 05:45 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache auf der Waltroper Straße (in Höhe einer Baustelle) nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kolldierte er zunächst mit einer Warnbake und anschließend mit einem Baum. Dabei verletzte er sich schwer, zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr.

Während der Unfallaufnahme musste die Waltroper Straße gesperrt werden. Das Auto wurde sichergestellt. Es wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.

