POL-RE: Herten: Schwerstverletzte Radfahrerin bei Unfall auf Ewaldstraße

Recklinghausen (ots) - Bottrop In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte mehrere Garagen in einem Garagenhof an der Osterfelder Straße auf. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Castrop-Rauxel Am Donnerstagabend, zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr, kletterten Unbekannte über ein vorgelagertes Dach An der Fuckmühle zu einem Fenster im ersten Obergeschoss eines ...

mehr