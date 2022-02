Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Verurteilung nur einen Tag nach Tat

Recklinghausen (ots)

In einem Supermarkt an der Hornstraße ist ein mutmaßlicher Ladendieb erwischt worden. Der Mann wollte am Dienstag den Markt verlassen, ohne die Waren im Einkaufswagen zu bezahlen. Eingeladen hatte er Lebensmittel, Kosmetikartikel und Haushaltswaren - im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Ein Ladendetektiv hielt den Mann auf und übergab ihn schließlich an die Polizei. Der 30-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen. Nur einen Tag später - am Mittwoch - wurde er dann im beschleunigten Verfahren am Amtsgericht Gladbeck verurteilt. Der Mann muss 2.800 Euro Geldstrafe zahlen - in Form von 70 Tagessätzen à 40 Euro.

