Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Güterbahnhof kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten grauen Fiat, in der Zeit von 5.50 Uhr bis 13 Uhr, und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden liegt bei etwa 2.000 Euro.

Einen Sachschaden von etwa 1.300 Euro hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem roten Mitsubishi. Der Wagen war am Donnerstag, zwischen 16.30 Uhr und 16.55 Uhr, an der Gartenstraße geparkt.

Marl

In Polsum, an der Schützenstraße, beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Opel Adam (grau) und flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Der Schaden beträgt ca. 2.000 Euro.

Waltrop

An der Hermannstraße beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer eine Mauer und entfernte sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag, in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr.

Bottrop

Einen weißen Ford Focus beschädigte ein bisher Unbekannter an der Hagenbrockstraße. Das Auto war in der Zeit von Donnerstag (17 Uhr) bis heute (7.30 Uhr) vor dem Haus abgestellt. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Der Schaden liegt schätzungsweise bei 1.000 Euro.

Oer-Erkenschwick

Um 07.05 Uhr des heutigen Tage vernahm eine Zeugin einen lauten Knall von draußen und entdeckte einen frischen Schaden an einem weißen Peugeot Boxer. Hinweise auf den Verursacher konnten nicht erlangt werden. Der Vorfall ereignete sich an der Kampstraße. Der Schaden beträgt ca. 1.800 Euro.

Datteln

Heute (9 Uhr - 11.45 Uhr)beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Ostring einen geparkten schwarzen Mercedes-Benz und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

