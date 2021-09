Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Nach einer Unfallflucht "In der Welheimer Mark" am Donnerstag, um 19.50 Uhr, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrer bzw. weiteren Beteiligten machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Straße "In der Welheimer Mark" in Richtung Prosperstraße, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf den Grünstreifen fuhr. Dabei verursachte er auch Kratzspuren auf dem Gehweg, stieß noch gegen zwei Natursteine und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Natursteine wurden aufgrund des Aufpralls in einen Vorgarten und auf die Straße "geschleudert". Der Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Das Auto ließ er stehen. Zeugen informierten die Polizei. Sie hatten zuvor einen lauten "Knall" von draußen vernommen und dann den verunfallten Wagen vor dem Haus stehen sehen. Zudem konnten sie Angaben zu einem verdächtigen Mann machen, der sich im Nahbereich des Unfallortes aufhielt und zu Fuß in Richtung Haverkamp entfernte. Auf Ansprache reagierte er nicht. Zu Beschreibung: Ca. 20-30 Jahre alt, etwa 1,75m große, schlank, dunkler Jogginganzug. Das Auto wurde als Beweismittel sichergestellt. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem angetroffenen Fahrzeug. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

