Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Datteln: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

An der Straße Landwehr ist am Montagnachmittag ein weißer Hyundai i10 angefahren und an der Front bzw. am vorderen Radkasten der Beifahrerseite beschädigt worden. Die Unfallzeit kann auf 16.30 Uhr bis 17 Uhr eingegrenzt werden. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von etwa 4.000 Euro hinterlassen.

Rund 1.000 Euro Sachschaden sind bei einer Unfallflucht auf der Friedrichstraße entstanden. Dort wurde im Laufe des Montags ein roter Hyundai i10 beschädigt. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor.

Datteln:

Auf dem Parkplatz der Kinderklinik an der Herdieckstraße hat es am Montagabend eine Unfallflucht gegeben. Dort wurde zwischen 19 und 20 Uhr ein grauer 5er BMW beschädigt. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell