Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Sonntagnachmittag, zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Hyundai I40 Am Timpenkotten. Das Fahrzeug wurde an den der linken Seite im Bereich der Front beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 1.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Oer-Erkenschwick

Am Sanmstag, zwischen 10:30 Uhr und 18:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Mazda 3 an der Ahsener Straße. An der Beifahrerseite hinterließ der Verursacher 1.200 Euro Sachschaden. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

