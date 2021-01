Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

An der Alten Bottroper Straße brachten Unbekannte einen Baucontainer auf einer Baustelle auf. Als Tatzeitraum wurde der vergangene Donnerstag bis gestern (Dienstag) angegeben. Aus dem Container wurden eine Baumaschine und Bohrkronen entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Datteln

Mit Schmuck und Bargeld als Beute flüchteten Einbrecher aus einem Dreifamilienhaus an der Straße In der Bredde. Die Türen zu zwei Wohnungen waren aufgehebelt, bzw. eingetreten. Der Einbruch passierte am Dienstagnachmittag oder Abend.

Herten

Am Dienstag, zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, gelangten Unbekannte über einen Balkon an ein Fenster einer Wohnung an der Heidenstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Schlafzimmer durchsucht, aber vermutlich nichts entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt.

Ebenfalls an der Weidenstraße kletterte ein Unbekannter über ein Regenfallrohr auf einen Balkon im ersten Obergeschoss einer Wohnung. Hier hebelte er ein Fenster auf. Auch dieser Einbruch passierte am Dienstagnachmittag oder Abend. Mit Bargeld und Schmuck flüchtete er in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In der Nacht zu Mittwoch warfen unbekannte Täter die Scheibe eines Ladenlokals an der Herner Straße ein. Aus der Auslage wurde Zubehör für E-Zigaretten entwendet. An der Schaufensterscheibe entstand 500 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

