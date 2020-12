Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgängerin auf Parkplatz verletzt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 12:45 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Rollerfahrer aus Recklinghausen mit seinem Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz an der Salentinstraße an. Dabei stieß er mit einer 58-Jährigen aus Recklinghausen zusammen, die an ihrem Auto stand. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen ist der 58-Jährige nicht im Besitz eines entsprechenden Führerscheins.

Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

