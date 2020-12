Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall im Kreuzungsbereich

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 05:00 Uhr, fuhren eine 56-jährige Autofahrerin und ein 56-jähriger Autofahrer, beide aus Castrop-Rauxel, in den Kreuzungsbereich Wittener Straße/Beethovenstraße ein. Beide Autofahrer gaben an bei Grün-Licht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Fahrzeuge kollidierten, verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bei dem Unfall entstand 8.500 Euro Sachschaden.

