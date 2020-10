Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmittag schlugen zwei unbekannte Männer einen 57-jährigen Recklinghäuser am Kirchplatz. Anschließend entwendeten sie sein Bargeld. Bei dem Überfall wurde auch das Mobiltelefon des Recklinghäusers beschädigt. Der Mann wurde verletzt. Die Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: ca. 20 Jahre alt, schwarzes lockiges Haar, schwarze Kleidung, u.a. schwarze Jacke

2. Tatverdächtiger: ca. 20 Jahre alt, blonde kurze Haare

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

