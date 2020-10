Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Autodiebstahl

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Drei unbekannte Täter hebelten am frühen Freitagmorgen eine Scheibe an einem Ladenlokal am Markt heraus und gelangten so in die Geschäftsräume. Gegen 04:45 Uhr entwendeten die Tatverdächtigen Handy-Dummies, außerdem hebelten sie einen Stahlschrank auf. Anschließend flüchteten sie in Richtung Ring.

Bottrop

Am Donnerstag zur Tageszeit entwendeten unbekannte Täter einen silbernen Daimler Benz C350. Das Auto stand auf einem Pendlerparkplatz an der Hauptstraße. Das Fahrzeug wurde mit amtlichen Kennzeichen der Stadt Bottrop geführt. Hinweise liegen nicht vor.

Am Donnerstagabend hebelten unbekannte Täter ein Wohnzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung an der Leibnizstraße auf. Räume und Schränke wurde nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Zwischen 01:00 Uhr und 11:00 Uhr am Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter durch ein Kellerfenster an der Kurt-Feller-Straße Zugang zu einem Einfamilienhaus. Aus dem Wohnbereich wurden mehrere Geldbörsen entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Herten

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus in einem Kleingartenverein am Talweg ein. Entwendet wurde mehrere Werkzeugmaschinen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

