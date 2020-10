POL-RE: Dorsten: Polizei ermittelt nach Einbrüchen gegen Dorstener Trio

Polizeipräsidium Recklinghausen

Gegen drei Dorstener im Alter von 37, 32 und 29 Jahren ermittelt die Kriminalpolizei wegen Einbrüchen in einen Baumarkt und ein Vereinsheim in Dorsten. Ermittler durchsuchten eine Wohnung und fanden dabei Diebesgut aus den Einbrüchen. Die Polizisten stellten die gestohlenen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro und einen Fernseher sicher. Die sichergestellten Werkzeuge dürften aus einem Einbruch in einen Baumarkt an der Händelstraße stammen. In der Nacht zum Dienstag, 29.09.2020, hatten Einbrecher eine Tür aufgebrochen und aus dem Verkaufsraum Arbeitsmaschinen und Werkzeuge gestohlen. Der Fernseher stammt offensichtlich aus einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Juliusstraße. Die Tür war in der Nacht zum 27.09.2020 aufgebrochen worden, der Flatscreen-Fernseher wurde mitgenommen. Ein in der Wohnung gefundenes Werkzeug mit Koffer der Marke "Hilti" konnte bislang keiner Straftat zugeordnet werden. (Bilder der Werkzeuge im Anhang.) Die Polizei fragt: Woher stammt der Werkzeugkoffer? Wer ist der Eigentümer? Hinweise bitte an das Regionalkommissariat (0800 2361 111). Die Ermittlungen gegen die Dorstener dauern an.

