Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Vormittag, gegen 10 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Oer-Erkenschwick auf der Schillerstraße in Richtung Westen. Von hier aus wollte er nach links in die Brechtstraße einbiegen. Auf der Schillerstraße kam ihm eine 29-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick entgegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme waren Teile der Schillerstraße gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell