Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Versammlungen am Kraftwerk - Abschlussmeldung

Recklinghausen (ots)

Die Demonstrationen in Datteln und am Kraftwerk Datteln 4 sind am Samstagmorgen beendet worden. Am Freitagabend liefen statt der angekündigten 300 Teilnehmer etwa 60 Demonstranten in einem Aufzug durch die Innenstadt bis zum Kraftwerk. An der anschließenden Mahnwache über Nacht vor dem Tor des Kraftwerks nahmen in der Spitze etwa 80 Personen teil. Für die Versammlungen mussten in der Innenstadt temporär Straßen gesperrt werden. Die Straße "Im Löringhof" war für die Dauer der Mahnwache von Freitagabend bis Samstagmorgen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Versammlungen verliefen störungsfrei und waren am Samstag gegen 11.45h beendet.

