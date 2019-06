Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Männer versuchen Achtjährigem den Cityroller wegzunehmen

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 17 Uhr, gingen zwei Männer einen achtjährigen Jungen aus Castrop-Rauxel auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wartburgstraße an. Die Männer versuchten dem Achtjährigen seinen Cityroller zu entreißen. Der Junge konnten diesen allerdings festhalten und rief laut um Hilfe. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung des Gewerbegebietes. Die beiden Männer sollen etwa 30 Jahre alt gewesen sein und sollen Jeanshosen getragen haben. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

