Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In der Zeit vom 05.06.2019 / 17:30 Uhr und dem 06.06.2019 / 17:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten, schwarzen Mazda eines 53-jährigen Dorsteners an der Gahlener Straße. Der Pkw war im Bereich des dortigen Krankenhauses geparkt. Es entstand 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Marl

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Carl-Duisberg-Straße einen geparkten, schwarzen Mercedes (C-Klasse). An dem Pkw entstand 1.500 Euro Sachschaden im Bereich der linken, vorderen Fahrzeugseite (Felge und Stoßstange). Der Verursacher entfernte sich in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am Freitagvormittag, gegen 09:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Kleintransporter auf der Paul-Löbe-Straße. An dem Kleintransporter entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Datteln

Am Donnerstag, zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Audi A6. Der Pkw einer 20-Jährigen aus Datteln war am Südring geparkt. Aufgrund von Lackspuren handelt es sich bei dem Fahrzeug des Verursacher vermutlich um ein hellgrünes Fahrzeug. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Gladbeck, Marl und Dorsten) und Herten (für die Stadt Datteln) unter Tel. 0800/2361 111.

