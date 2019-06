Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Junger Radfahrer stürzt schwer

Recklinghausen (ots)

Am Morgen (07:50 Uhr) befuhr ein 15-Jähriger aus Recklinghausen die Franz-Bracht-Straße mit seinem Fahrrad in Richtung Westen. Beim Überqueren der Halterner Straße stürzte er aus ungeklärter Ursache über den Lenker und verletzte sich dabei schwer. An dem Fahrrad entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell