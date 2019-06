Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 17:30 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger Motorradfahrer aus Seedorf die Bottroper Straße in Richtung Nord-Osten. Ein 27-jähriger Pkw-Führer aus Gladbeck hielt zunächst am Stopp-Schild auf der Gildenstraße, anschließend fuhr er an. Der Motorradfahrer musste stark bremsen und stürzte bei dem Manöver. Ein Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen fand nicht statt. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht am Fuß. An seinem Fahrzeug entstand 400 Euro Sachschaden.

