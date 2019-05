Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein Schaden in Höhe von 2500 Euro blieb nach einer Unfallflucht an der Straße "Im Gewerbepark" zurück. Ein Sattelzug touchierte am Dienstag um 09.55 h im Vorbeifahren die Tür eines Wagens, aus dem gerade der Fahrer aussteigen wollte. Der Sattelzug fuhr weiter. Er soll grün-grau gewesen sein.

Dorsten:

Am Sperlingswinkel wurde ein geparkter schwarzer Alfa Romeo bei einer Unfallflucht so stark beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro entstanden ist. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Unfallfolgen und flüchtete. Der Unfall muss zwischen 01.00 h und 12.00 h passiert sein.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell