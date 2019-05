Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Montag, in der Zeit von 2 bis 7 Uhr, brachen unbekannte Täter auif der Ulrichstraße einen geparkten Firmen-LKW auf und stahlen aus dem Fahrzeug mehrere Messgeräte, einen Bohrhammer und weitere elektrische Werkzeuge der Marke Bosch.

Nach Aufhebeln der Wohnungstür drangen unbekannte Täter am Montag, in der Zeit von 8 bis 14.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Bruchweg ein. Die Täter suchten in den Räumen nach Wertgegenständen und nahmen eine Geldkassette mit.

Haltern am See

Die Geschädigte überraschte eine Frau am Montag, gegen 17.30 Uhr, als diese versuchte in ein Wohnhaus auf der Weseler Straße einzudringen. Als die Frau bemerkte, dass sie beobachtet wurde, flüchtete sie, ohne ins Haus gelangt zu sein. Die Täterin war 25 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und hatte schwarze, schulterlange Haare.

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Tierarztpraxis auf der Recklinghäuser Straße ein. Hier suchten sie nach Wertgegenständen und nahmen die Registrierkasse mit.

Bottrop

Montag, gegen 14.15 Uhr, versuchte ein Mann die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Im Sundern aufzuhebeln. Als ein Zeuge das Haus betrat, sah er den Mann kniend vor der Tür. Als der Täter den Zeugen sah, stand er auf und ging schnellen Schrittes an ihm vorbei nach draußen und verschwand in unbekannte Richtung. Der Zeuge stellte daraufhin an der Wohnungstür Beschädigungen fest. Nach Angaben des Zeuge war der Täter etwa 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte schwarze, mittellange Haare und trug dunkle Kleidung.

Dorsten

Auf der Baldurstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in eine Schreinerei ein, nachdem sie zuvor mehrere Türen aufgehebelt hatten. Die Täter stahlen Bargeld und mehrere elektrische Werkzeuge. Eine konkrete Schadensaufstellung liegt derzeit noch nicht vor. Im gleichen Tatzeitraum hebelten unbekannte Täter ebenfalls mehrere Türen auf und drangen dann in einen angrenzenden Baustoffhandel auf der Baldurstraße ein. Hier stahlen die Täter Bargeld, Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen. Auch hier liegt noch keine genaue Schadenaufstellung vor. Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit geprüft.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

