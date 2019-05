POL-RE: Castrop-Rauxel/Herten: Unfallfluchten

Polizeipräsidium Recklinghausen

Castrop-Rauxel:

Bei einer Unfallflucht an der Wartburgstraße ist ein VW Multivan so stark beschädigt worden, dass ein Sachschaden von etwa 4000 Euro entstanden ist. Der Wagen war am Donnerstag auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt worden. Als der Fahrer am Montagnachmittag zurückkam, war der das Fahrzeug beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Herten:

Ein jugendlicher Radfahrer ist am Dienstag um 08.15 h an der Schlägel-und-Eisen-Straße gegen einen Autospiegel gefahren und hat diesen dabei beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist er weitergefahren. Der junge Radler soll zwischen 15 und 20 Jahren alt sein. Er trug eine dunkle Jacke mit Tarnmuster.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel und Herten erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

