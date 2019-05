Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 38-Jähriger randaliert in Kiosk

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 22.50 Uhr, kam ein 38-jähriger Marler in einen Kiosk auf der Straße Am Alten Sportplatz. Er kaufte ein E-Zigarette und dazu passende Liquids sowie Alkohol. Er öffnete dann mit einem Messer die Verpackung der E-Zigarette und beschädigte diese dabei. Er forderte nun von dem 56-jährigen Angestellten das Geld für die E-Zigarette zurück und beschädigte Waren in der Auslage. Dann versuchte er mit dem Messer die Kasse aufzuhebeln. Als ein weiterer Mitarbeiter des Kiosks, ein 38-Jähriger, hinzukam, bedrohte er diesen mit dem Messer. Er konnte jedoch verscheucht werden. Polizeibeamte nahmen den 38-Jährigen vor dem Kiosk fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

