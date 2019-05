POL-RE: Marl: Marler hat die Taschen voll

Polizeipräsidium Recklinghausen

Nachdem am Mittwochabend, gegen 19.50 Uhr, ein Diebstahl aus einem Baumarkt an der Zechenstraße gemeldet wurde, stießen Polizisten in der Nähe des Tatortes kurz darauf auf einen 34-jährigen Marler. Der Mann passt auf die Beschreibung eines Zeugen. Ob der Marler mit dem Diebstahl in dem Baumarkt zu tun hat, müssen die Ermittlungen zeigen. Der 34-Jährige hatte Taschen voll mit Lebensmittel und Hygieneartikel dabei. Ob es sich dabei um Diebesgut handelt, müssen die Ermittlungen zeigen.

