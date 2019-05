Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Unbekannte brachen zwischen dem 11. Mai, 11 Uhr, und dem 12. Mai, 13 Uhr, in ein Kleingartenhaus an der Straße "Am Quellenbusch" ein. Entwendet wurden Akkuschrauber, eine Heckenschere, ein Bohrerset, eine Bohrmaschine, eine Kabeltrommel sowie ein Kompressor.

Oer-Erkenschwick:

Unbekannte drangen am Mittwoch, zwischen 18 Uhr und 23.50 Uhr, in eine Wohnung an der Raiffeisenstraße ein und nahmen Schmuck mit.

