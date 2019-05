Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Dorsten: Am Mittwoch gegen 16 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin gegen ein Fußgängerzonenschild am Platz der Deutschen Einheit. Anschließend schaute sie sich die Beschädigung an und flüchtete von der Unfallstelle. Bei der Unfallverursacherin soll es sich laut Zeugenaussage um eine blonde Frau zwischen 50 - 60 Jahren handeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Am Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 20:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf der Glück-Auf-Straße am Fahrbahnrand abgestellten Nissan und flüchtete von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Gladbeck: Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 09:00 - 16:00 Uhr einen auf einem Parkplatz auf dem August-Wessendorf-Weg geparkten Pkw. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, flüchtete er von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Halten am See: Zwischen 10 - 15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch auf einem Parkplatz an der Weseler Straße eine dort geparkten Pkw. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Herten: 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 08:30 und 16:30 Uhr. Der flüchtige Unfallverursacher beschädigte in der Zeit einen auf einem Parkplatz an der Feldstraße geparkten Pkw.

Recklinghausen: Am Mittwoch um 14:10 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugfahrer auf einem Firmenparkplatz an der Maria-May-Straße rückwärts einen geparkten Pkw beschädigte und anschließend flüchtete. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen Pickup mit offener Ladefläche mit grauer Plane handeln. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.800 Euro.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Herten und Recklinghausen erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

