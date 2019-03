PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 31.03.2019

Limburg (ots)

Unfall mit alkoholisiertem Fahrer auf der B 8-- Am gestrigen Abend, gegen 20.40 Uhr, kam es auf der B8, in Höhe Limburg Staffel, zu einem Auffahrunfall. Ein Klein-LKW übersah den vor ihm haltenden PKW und fuhr auf diesen auf. Es entstand leichter Sachschaden. Da der Unfallverursacher alkoholisiert war, wurde die Polizei hinzugerufen; ein Atemalkoholtest ergab 2,7 Promille. Der 28-jährige Fahrer aus Waldbrunn musste sich einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verletzter Kradfahrer in Beselich-- Am heutigen Morgen, gegen 06.00 Uhr, kam es zu einem Unfall mit einem Leichtkraftrad in Beselich-Heckholzhausen. Ein 17-jähriger aus Merenberg kam aus bis jetzt noch ungeklärter Ursache von der Limburger Straße ab. Der Rollerfahrer fuhr zunächst in den Straßengraben und prallte dann gegen eine Grundstücksmauer; er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Da der 17-jährige den Unfall unter Alkoholeinfluss verursachte, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten.

