POL-RE: Marl: Polizei suchte Täter nach versuchtem Einbruch in Juweliergeschäft - Täter ermittelt

Wie gestern mitgeteilt, suchte die Polizei nach dem Täter eines versuchten Einbruchs in ein Juweliergeschäft am Marler Stern vom 14.09.2019. Heute hat sich ein 16-jähriger Marler bei der Polizei gemeldet und angeben, die Tat begangen zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es wird um Löschung der Fahndung, insbesondere der Fotos, gebeten.

