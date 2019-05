Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Pkw komplett entwendet

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag an der Straße Grüner Weg einen silbernen Toyota RAV4 komplett entwendet. Der Pkw ist mit einem KeylessGo System ausgerüstet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

