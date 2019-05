Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch um 16:40 Uhr verletzten sich ein 82-jähriger Pkw-Fahrer und ein 52-jähriger Motorradfahrer an der Kreuzung Vinnummer Straße/Markfelder Straße schwer. Der 82-Jährige wollte von der Vinnummer Straße nach links auf die Markfelder Straße in Richtung Datteln abbiegen. Der 52-jährige befuhr die Markfelder Straße in der Gegenrichtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Verkehrsteilnehmer wurden schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand 4.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell