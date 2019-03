Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ampelanlage beschädigt

Gronau (ots)

Dass die Ampel ausfiel, war roher Gewalt geschuldet: Ein Unbekannter hat am Sonntag eine Lichtzeichenanlage an der Straße Alter Markt in Gronau mutwillig beschädigt. Die Tat ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

