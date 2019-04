Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Einen schwarzen Mazda 626 fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 7.30 Uhr auf der Dormagener Straße an. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Sachschadens in Höhe von 1.000 Euro.

Bottrop

1.000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf der Bergstraße. Am Montag, in der Zeit von 19 bis 19.30 Uhr, fuhr hier der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten schwarzen Renault an und flüchtete.

Recklinghausen

Montag, gegen 18.40 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie die Fahrerin eines gelben Mini auf dem Bruchweg einen geparkten grauen Citroen DS 3 anfuhr und dann flüchtete. Am Citroen entstand 1.000 Euro Sachschaden. Die Zeugin gab an, dass die Fahrerin des Mini schlank war und braun/rötliche Haare hatte. Ihr Auto soll ein Recklinghäuser Kennzeichen gehabt haben.

Haltern am See

Montag, in der Zeit von 6 bis 15 Uhr, beschädigte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Flaesheimer Straße in eine Rechtskurve den Randstreifen und fuhr dann die dortige Leitplanke und ein Verkehrszeichen an. Dabei entstand 3.300 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Dorsten

Montagnachmittag wurde festgestellt, dass ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Straße Bückelsberg einen Drahtgitterzaun angefahren hatte und dadurch einen Schaden von 1.000 Euro verursacht hatte. Der Verursacher war geflüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Galdbeck (für die Städte Bottrop, Marl, Dorsten und Haltern am See) und Herten (für die Städte Recklinghausen..) unter Tel. 0800/2361 111.

