POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop/Gladbeck: Einbrüche

Herten:

Bei einem Einbruch in ein Haus an der Friedlandstraße haben Einbrecher ein Portemonnaie mit Geld erbeutet. Die Täter kamen am Montag im Laufe des Tages und hebelten die Wohnungstür auf. Sie durchsuchten ein Zimmer und entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Marl:

In der Nacht zu Dienstag hebelten Unbekannte die Tür zu einem Kindergarten an der Brassertstraße auf. Im Gebäude wurden weitere Türen, Schränke und Spinde aufgebrochen. Entwendet wurden Bargeld, Kameras, Laptops und Tablets. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Gladbeck:

Bei einem Einbruch, in der Nacht zu Dienstag, in eine Bäckerei an der Münsterländer Straße, brachen unbekannte Täter die Eingangstür auf. Anschließend durchsuchten sie Behälter und Mitarbeiterspinde. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Dorsten:

In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter zwei Baucontainer an der Halterner Straße aufgebrochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

