Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop/Recklinghausen: Beifahrerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Nach einer Rotphase an einer Ampel auf der Leveringhäuser Straße fuhren die Autos wieder an. Eine 52-jährige Frau aus Waltrop fuhr dabei einem 42-jährigen Recklinghäuser auf, der in der Folge auf das Auto einer 32-jährigen Dortmunderin auffuhr. Der 42-jährige Recklinghäuser kam leicht verletzt, seine 47-jährige Beifahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus.

