Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Frau stürzt mit Fahrrad

Recklinghausen (ots)

Eine 48-jährige Dattelnerin ist am Montag bei einem Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße leicht verletzt worden. In entgegengesetzter Richtung fuhr sie gegen 16.40 Uhr auf ihrem Fahrrad die Castroper Straße entlang Richtung Innenstadt. In Höhe des Kreisverkehrs wollte sie die Straße auf dem Radweg überqueren. Ein Auto fuhr über den Überweg, ohne anzuhalten. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Auto. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer des Autos entfernte sich, ohne der verletzten Frau zu helfen. Ein Zeuge notierte sich jedoch das Kennzeichnen des mutmaßlichen Fahrers, wodurch der ermittelt werden konnte.

