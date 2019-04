Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Von der Kirmes in den Knast

Recklinghausen (ots)

Bei gutem Wetter freuen sich nicht nur die Schausteller und Gäste der Palmkirmes, sondern auch Taschendiebe wittern das große Geschäft im Gedränge. Zivilbeamte beobachteten am Samstag gegen 20.00 h auf der Palmkirmes an der Kurt-Oster-Straße, wie sich fünf Verdächtige an verschiedenen Verkaufsständen aufhielten und dort Verkaufsstände und Gäste der Kirmes umkreisten. Ein schneller Griff hinter den Tresen eines Bistro-Standes und die Geldbörse der Inhaberin war weg. Auf der Flucht nahmen die Tatverdächtigen das Geld heraus und warfen die Geldbörse weg. Die Wege der Verdächtigen trennten sich sofort nach der Tat. Drei der fünf Verdächtigen konnten festgenommen werden. Die Männer kommen aus Serbien und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der bereits einschlägig vorbestrafte 38-jährige Hauptverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum dem AG Recklinghausen vorgeführt. Das Amtsgericht erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Zumeist gehen Taschendiebe in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Tricks oder schlagen im Gedränge zu. Die Polizei rät: Passen Sie auf Ihre Wertsachen auf und geben Sie Taschendieben keine Chance! Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper. Wenn Sie verdächtige Personen sehen, sagen Sie den Polizeibeamten vor Ort Bescheid oder wählen Sie die 110!

