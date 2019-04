Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein Clubheim an der Gahlener Straße ist am Sonntag um 03.00 h aufgebrochen worden. Unbekannte gelangten durch ein Kellerfenster in die Räume und brachen einen Schreibtisch auf. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

An der Kirchhellener Straße hat ein Nachbar am Samstag gegen 00.45 h gesehen, wie zwei Männer ein Auto aufgebrochen haben. Die beiden Männner hebelten an der Seitenscheibe und zerstörten die Scheibe. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete das Duo. Beschreibung der Männer: 1. männlich, ca. 1,90 m groß, schlanke Statur, dunkle Jacke 2. männlich, ca. 1,75 m groß, große Kapuze mit hellen Applikationen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Castrop-Rauxel:

Bei dem Versuch, Kabel vom Recyclinghof an der Pöppinghauser Straße Kabel zu stehlen, ist ein 47-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel erwischt worden. Der Mann wurde am Sonntag um 21.15 h festgenommen. Er war vom Sicherheitsdienst als verdächtige Person gemeldet worden.

Aus einem Lagerraum am Ringelrodtweg haben Einbrecher am Samstagnachmittag Werkzeug gestohlen. Sie hatten die Scheibe der Hütte eingeschlagen. Mit dem erbeuteten Werkzeug beschädigten sie in der Nähe ein Tor und ließen es dann liegen.

Von einem Firmengelände am Deininghauser Weg haben Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen Werkzeuge gestohlen. Die Einbrecher hatten sich durch den Zaun Zugang zum Gelände verschafft.

Datteln:

An der Marktstraße haben Einbrecher ein Fenster eines Hauses aufgehebelt und sind eingestiegen. Die Unbekannten kamen zwischen Freitagabend und Samstagmittag und durchsuchten die Zimmer. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Auf einer Baustelle an der Wittener Straße haben Unbekannte einen Tank aufgebrochen und ungefähr 1000 Liter Benzin abgezapft. Die Diebe kamen im Laufe des Wochenendes.

Dorsten:

Mit einem Gartentisch und neun Stühlen entkamen Diebe, die in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen an einem Geschäft an der Lünsingskuhle ihr Unwesen getrieben haben. Die Unbekannten nahmen die Sachen vom Ausstellungsgelände mit.

Herten:

Aus einem Haus an der Straße "Dörnchen" haben Unbekannte am Wochenende Bargeld gestohlen. Die Einbrecher versuchten zuerst vergeblich, eine Tür aufzuhebeln. Dann hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Sie durchsuchten die Zimmer und entkamen mit ihrer Beute.

Marl:

Durch eine eingeschlagene Schaufensterscheibe gelangten Einbrecher in der Nacht zu Samstag in ein Geschäft an der Zechenstraße. Die Unbekannten brachen die Gitter zu den Zigaretten auf und nahmen etliche Schachteln Zigaretten mit.

Mit erbeuteten Maschinen und Werkzeugen konnten Einbrecher entkommen, die in der Nacht zu Samstag in einen Betrieb an der Friedhofstraße eingebrochen sind. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten in den Geschäftsräumen Schränke. Dann flüchteten die Täter unerkannt.

Recklinghausen:

Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten unbekannten Täter in der Nacht zu Montag in ein Geschäft an der Bochumer Straße. Sie durchwühlten Schränke und Räume und entkamen mit ihrer Beute, Bargeld.

Waltrop:

Durch eine aufgehebelte Tür gelangten Einbrecher in eine Werkstatthalle am Stratmanns Weg. Der Einbruch wurde am Samstag bemerkt. Die Einbrecher erbeuteten Werkzeuge.

