Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Herten: Verkehrsunfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Datteln: Am Sonntag zwischen 07:45 Uhr - 16:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Vogelsangweg den geparkten Volvo eines 53 Jährigen aus Datteln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Herten: Ein auf der Falknerstraße geparkter Mercedes wurde von Samstag auf Sonntag durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. An dem Mercedes eines 44-jährigen Herteners entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

René Borghoff

Telefon: 02361/55-1041

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

