Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus

Recklinghausen (ots)

Freitag, in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus auf der Gertrudisstraße ein. In beiden Fällen hatten die Täter zuvor die Wohnungstüren aufgehebelt, um in die Wohnungen zu gelangen. Aus einer Wohnung stahlen die Täter Bargeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell