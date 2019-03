Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Germaniastraße wurde am Donnerstag, zwischen 8.20 Uhr und 14.15 Uhr, ein roter Seat Ibiza angefahren. Der Wagen ist sowohl am Kotflügel, als auch an der Fahrertür und am Fahrerspiegel beschädigt. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Der Verursacher ist geflüchtet.

Recklinghausen:

Bei einer Unfallflucht auf dem Börster Weg ist am Donnerstag, zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr, ein roter Mercedes CLK beschädigt worden. Der Verursacher ist weitergefahren, ohne sich zu melden. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

