Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Bei einer Unfallflucht auf der Gungstraße sind rund 1.200 Euro Schaden entstanden. Dort wurde zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen ein geparkter schwarzer Seat Ibiza angefahren und an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Castrop-Rauxel:

Auf der Herner Straße ist am Sonntag, zwischen 10 und 11.15 Uhr, ein grauer Ford Focus angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Waltrop:

Auf einem Parkplatz an der Giesbertstraße sind heute Morgen, zwischen 9 und 10 Uhr, zwei geparkte Autos angefahren worden. Die Beschädigungen sind vermutlich beim Ein- oder Ausparken passiert. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich zu kümmern. Der Schaden an den beiden geparkten Autos wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Marl:

Heute, in der Zeit von 11 bis 11.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Hervester Straße geparkten weißen Ford Focus an und flüchtete. Am Ford entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise zu Unfallfluchten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate in Herten (für die Städte Waltrop und Castrop-Rauxel) und Gladbeck (für die Städte Marl und Bottrop) unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell